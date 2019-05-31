Систему "Безопасный город" внедрят в пяти муниципалитетах Югры до конца года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая. /ТАСС/. Комплекс "Безопасный город", позволяющий прогнозировать и предупреждать правонарушения и чрезвычайные ситуации, будет внедрен в пяти муниципалитетах Югры до конца года. Систему представят на выставке международного IT-форума стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ханты-Мансийске в июне, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Ханты-Мансийского филиала "Ростелекома".

"Данный комплекс в настоящее время действует в опытной эксплуатации только в одном городе Югры - Ханты-Мансийске. <…> В 2019 году комплекс появится еще в четырех муниципалитетах региона - Сургуте, Нижневартовске, Мегионе и в Советском районе", - сказал собеседник агентства.

В состав комплекса входит центр обработки данных, 16 купольных высокоскоростных поворотных камер уличного видеонаблюдения, 15 автоматизированных рабочих мест, средства информационной безопасности. Система также включает устройства комплексного мониторинга параметров окружающей среды, в том числе два датчика уровня воды, три метеостанции и два датчика химического мониторинга.

Комплекс "Безопасный город" распознает лица людей, проводит мониторинг окружающей среды, прогнозирует взрывы и техногенные пожары, лесные пожары, разливы нефти и нефтепродуктов, наводнения и паводки, а также оповещает должностных лиц о происшествиях. Система используется в единой дежурно-диспетчерской службе и центре обработки вызовов, в перспективе она будет полезна управляющим компаниям и ресурсно-снабжающим организациям.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В 2019 году форум пройдет 10-11 июня, основная тема форума - цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС. Организаторы ожидают, что в 2019 году форум посетят не менее 3 тыс. участников. Столько же было в 2018 году, когда на мероприятие приехали представители 55 стран и 43 регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.