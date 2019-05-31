Власти района в Югре лишили чиновницу премии за резкий ответ жителям в соцсети

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 мая. /ТАСС/. Власти Сургутского района Югры привлекли к дисциплинарному взысканию начальника отдела информационной политики и аналитической работы местной администрации Любовь Иванцову, которая в ответ на жалобы в соцсети из-за закрытия переправы в резкой форме посоветовала жителям переезжать или делать что-то самостоятельно. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе района.

"Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Сургутского района провела заседание. <…> За нарушение требований к служебному поведению к Любови Иванцовой применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, которое влияет на лишение чиновницы всех премиальных выплат в размере 100%", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ опубликовали материалы со скриншотами переписки Иванцовой в группе муниципалитета "Глава в районе", где размещаются официальные материалы о жизни района и деятельности местной власти. В паблике появился пост о временном закрытии из-за ледохода единственной переправы, связывающей поселки Лямина и Сытомино с другими населенными пунктами. Жители выразили свое возмущение данным решением, в ответ на это чиновница предложила переезжать в другие поселки и города или поднять "свою пятую точку" и что-то сделать самим. Спустя время данные комментарии были удалены.

Иванцова позже разместила на своей странице в Facebook сообщение, в котором извинилась перед жителями поселков. Она признала, что была "неоправданно резка в своем комментарии". По ее словам, ей было "очень обидно" за работу, которую проделали коллеги по обеспечению безопасного прохождения периода ледохода на реке Лямин. Иванцова также добавила, что данная ситуация послужит для нее "большим уроком".