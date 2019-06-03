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Мэр Челябинска уволил начальника управления дорожного хозяйства города

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер ранее поручил мэрии сменить руководителя, отвечающего за дорожное хозяйство в региональном центре

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июня. /ТАСС/. Глава Челябинска Владимир Елистратов уволил начальника городского управления дорожного хозяйства Александра Шабалина. Об этом в понедельник ТАСС сообщила сотрудница пресс-службы городской администрации.

Сообщалось, что врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер поручил мэрии сменить руководителя, отвечающего за дорожное хозяйство в региональном центре, после осмотра объектов дорожного строительства. Текслера не устроило состояние дорог и проблемы с УФАС из-за контрактов по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Челябинске.

"Владимир Елистратов уволил Александра Шабалина, который возглавлял управление с 2008 года. Обязанности начальника управления дорожного хозяйства исполняет заместитель Ирина Степанова", - сказала собеседница агентства.

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