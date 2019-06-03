На Урале испытали новую модель вездехода для охотников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Разработчики уральского снегоболотохода "Бурлак" протестировали новую четырехколесную модель, созданную для охотников и туристов. Она показала большую маневренность по сравнению с шестиколесной версией, сообщил в понедельник ТАСС создатель "Бурлаков", главный конструктор компании "Вездеход Макарова" Алексей Макаров.

Ранее сообщалось, что уральская компания "Вездеходы Макарова" создала для туристов и охотников новую модель арктического "Бурлака", который не уступает по мощности предыдущим шестиколесным версиям.

"Принципиальных отличий [от шестиколесной версии] нет, но в некоторых условиях машины ведут себя по-разному. За счет меньшего веса "Бурлак" 4х4 более подвижен, при движении у него намного меньше кинематика, сопротивление колес и расход топлива. При этом объем двигателя тот же самый. Еще одно преимущество новой версии вездехода - поведение на развесовке: по сложному рельефу он проходит лучше, колеса больше находятся в работе, нет вывешиваний, поэтому машина идет легко", - сказал Макаров.

Из особенностей создатель "Бурлака" отметил более слабую проходимость и меньшую уверенность на воде. По словам Макарова, по тяжелым грунтам машина идет хуже, по воде может спокойно двигаться со скоростью 2-2,5 км/ч. "Этого вполне хватит, чтобы преодолеть водное препятствие: реку или болото", - добавил разработчик.

В 2017 году в окрестностях Екатеринбурга также была успешно протестирована грузовая версия "Бурлака", она подходит для перевозки грузов, людей, оборудования в труднопроходимых местах и при низких температурах. Благодаря шинам низкого давления вездеход не повреждает покров почвы и подходит для эксплуатации в заповедниках и других закрытых для въезда местах. Первый "Бурлак" был разработан в 2016 году, он стал родоначальником нового класса многоцелевых российских арктических вездеходов.