Туристический центр для студентов откроется в УрФУ осенью 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Уральский федеральный университет осенью 2019 года откроет туристический кластер для студентов Свердловской области. Об этом в понедельник сообщил ТАСС первый заместитель председателя Союза студентов Уральского федерального университета Сергей Сергеев.

"В основу центра ложатся все туристические маршруты и возможности нашего Союза студентов, будут короткие путешествия по региону на выходные, различные сервисы, связанные с командообразованием. В создание центра вовлечены два крупнейших туристических клуба университета - это "Рифей" и "Романтик", которые занимаются организацией турпоходов, сплавов, альпинизма. Принимает участие организация, занимающаяся изучением народов Урала, историческим туризмом. В сентябре этого года состоится официальное открытие центра, техническое открытие состоится в ближайшее время", - сказал Сергеев.

Как отметил собеседник агентства, создатели центра намерены работать только на студенческую аудиторию. "Мы четко понимаем свою целевую аудиторию и позиционируем себя как студенческий туристический кластер. Хотим собрать все студенческие туристические возможности в одной точке. Расширение аудитории может привести к размытию ценностей организации, потери уникальности", - добавил он.

Помимо туристического потенциала, центр видит направление развития с точки зрения мобильности иностранных и иногородних студентов. Для них, по словам собеседника агентства, важно проводить не только культурно-исторические экскурсии, но и "бытовые", рассказывать о том, где находятся торговые центры, куда можно сходить покушать, где есть кино" и многое другое.

"У нас давно витала идея объединить [туристические] активности в одно направление, чтобы у них была единая точка координации, которая позволяла бы развиваться в едином русле, обмениваться ресурсами и возможностями. Мы начали искать различные варианты и узнали про большой федеральный проект, который предполагает создание сети welcome-центров", - пояснил Сергеев.

Кроме УрФУ в разработку включились и другие университеты региона.