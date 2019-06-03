Более 2,8 тысячи человек примут участие в Уральском культурном форуме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Свыше 2,8 тысячи человек ожидаются на Уральском культурном форуме, который пройдет в Екатеринбурге с 5 по 8 июня в рамках Года театра. Об этом сообщила в понедельник первый замминистра культуры Свердловской области Галина Головина на пресс-конференции, посвященной форуму, в Уральском региональном центре ТАСС.

"Форум будет проходить в течение четырех дней - с 5 по 8 июня. На форум заявилось более 2,8 тыс. участников", - сказала Головина.

По ее словам, всего на форуме будет работать 11 секций различных направлений. Запланировано порядка 200 мероприятий, среди которых музыкальные концерты, лекции и пленарные заседания.

Открытие форума пройдет 5 июня на площадке Свердловской филармонии. "На открытии выступит молодежный симфонический оркестр, уральский академический филармонический оркестр, а также симфонический хор", - сказал директор филармонии Александр Колотурский. По его словам, закроет форум парад духовых оркестров, которые выступят в центре Екатеринбурга.

Среди целей форума - консолидация творческих центров Уральского федерального округа, определение перспектив развития социально-культурной сферы и художественного образования в регионах. Его учредителем выступает полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включает 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.