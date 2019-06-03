В МВД не связывают гибель двух полицейских на Ямале с их профессиональной деятельностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Личный конфликт, не связанный с профессиональной деятельностью, между двумя полицейскими в Ноябрьске, по предварительным данным, привел к их гибели. Об этом сообщается в понедельник на сайте управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Утром в понедельник в Ноябрьске были обнаружены тела двух сотрудников полиции с огнестрельными ранениями, а также тело супруги одного из них. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц".

"По предварительным данным, трагедия произошла на почве личного конфликта между сотрудниками, не связанного со служебной деятельностью", - говорится в сообщении.

В связи с произошедшим в отделении МВД по Ноябрьску проводится служебная проверка, добавили в ведомстве. "По итогам служебной проверки будут привлечены к ответственности должностные лица, ответственные за морально-психологическую подготовку в подразделении", - пояснили в управлении.

Как сообщила ранее ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, для выяснения обстоятельств произошедшего в Ноябрьск направлена группа сотрудников Главного управления собственной безопасности и Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России.