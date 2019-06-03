Прямое авиасообщение открылось между Екатеринбургом и Магаданом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Первый авиарейс Екатеринбург - Магадан компании "Уральские авиалинии" вылетел из аэропорта Кольцово в понедельник, 3 июня, в 16:50 мск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Средний Урал начал активно развивать сотрудничество с Магаданской областью в мае прошлого года, когда бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен врио губернатора этого региона, а затем официально вступил в должность главы области. Он предложил создать авиасообщение между Екатеринбургом и Магаданом.

"Рейс U6-1373 вылетел из аэропорта Кольцово в назначенное время", - сказали в пресс-службе. Воздушное судно должно прибыть в Магадан в 09:20 (по местному времени) 4 июня, совершив промежуточную посадку в Якутске.

Ранее сообщалось, что рейс Екатеринбург - Магадан будет выполняться раз в неделю по понедельникам, Магадан - Екатеринбург - по вторникам. Полеты будут осуществляться на самолете Airbus A320. Воздушное судно, в зависимости от комплектации, вмещает до 180 пассажиров.