Челябинский авиаполк в июне получит три новых истребителя Су-34

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Авиационный полк, дислоцированный на военном аэродроме Шагол под Челябинском, в июне получит на вооружение три новых истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом журналистам во вторник сообщил заместитель командира авиаполка подполковник Дмитрий Карнаухов.

"Группа специалистов убыла в Новосибирск для приемки на заводе трех Су-34. Планируем, что в июне самолеты поступят в наш авиаполк", - сказал Карнаухов.

По словам собеседника агентства, на данный момент идет формирование второй эскадрильи Су-34. "Мы продолжаем получать новые машины Су-34. Обучение летного и инженерно-технического состава проходит по плану, 75% мы уже переобучили. В этом году спланированы мероприятия, как в ходе двухсторонних совместных учений в масштабе объединения, так и в ходе стратегического командного учения "Центр-2019", - отметил Карнаухов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году впервые на вооружение Центрального военного округа поступили истребители-бомбардировщики Су-34. Была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов. На данный момент военные летчики в Челябинской области получили 18 единиц новой техники. Как сообщал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, до конца 2019 года планируется поступление еще шести Су-34.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1,9 тыс. км/ч, боевая нагрузка - до 8 тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.