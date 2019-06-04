В Челябинской области стартовала кампания по выборам губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас на заседании во вторник объявил о старте кампании по выборам губернатора региона.

Выборы губернатора Челябинской области депутатами Законодательного собрания региона были назначены на 8 сентября 2019 года.

"Постановление законодательного собрания опубликовано в спецвыпуске газеты "Южноуральская панорама" от 4 июня. Поэтому старт выборам дан", - сказал во время заседания Обертас.

По его словам, выдвижение кандидатов должно пройти с 4 по 24 июня. Материалы, предоставленные кандидатами, будут изучаться избирательной комиссией в течение десяти дней.

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого замминистра энергетики Алексея Текслера. Дубровский, который руководил регионом с 2014 года, подал заявление об отставке по собственному желанию.

46-летний Текслер ранее был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС. 4 апреля Текслер сообщил, что намерен участвовать в выборах главы региона как самовыдвиженец.

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