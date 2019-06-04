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Выборы губернатора Курганской области назначены на 8 сентября

Решение приняли единогласно депутаты регионального парламента

ТАСС, 4 июня. Депутаты Курганской областной думы во вторник назначили выборы губернатора региона, чьи обязанности сейчас временно исполняет Вадим Шумков, на 8 сентября 2019 года.

Решение было принято единогласно на внеочередном заседании регионального парламента, на котором присутствовали 25 депутатов.

"Постановление принято", - объявил первый заместитель председателя Курганской областной думы Владимир Хабаров.

Шумков, ранее занимавший пост вице-губернатора Тюменской области, был назначен врио губернатора Курганской области 2 октября 2018 года. До этого регион возглавлял Алексей Кокорин.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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