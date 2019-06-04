На выборах губернатора Челябинской области впервые организуют видеонаблюдение

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июня. /ТАСС/. Видеокамеры впервые на выборах губернатора Челябинской области установят на 1250 избирательных участках, где будут голосовать порядка 80% избирателей. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель избирательной комиссии региона Сергей Обертас.

Выборы губернатора Челябинской области депутатами законодательного собрания региона были назначены на 8 сентября 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано в спецвыпуске газеты "Южноуральская панорама" от 4 июня. В регионе дан старт избирательной кампании.

"На выборах губернатора Челябинской области, на значительной части избирательных участков, будут работать системы видеонаблюдения, которые обеспечат порядка 80% покрытия, исходя из численности избирателей региона. В тех точках, где эти избиратели зарегистрированы, будет организовано видеонаблюдение, это 1250 участков, где будет по две камеры на каждом участке. Кроме того, в каждом из 51 ТИКов будет установлена система видеонаблюдения для подведения итогов. <...> На выборах губернатора это впервые, это дополнительные гарантии соблюдения активных избирательных прав граждан", - сказал Обертас.