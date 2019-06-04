Власти Югры намерены заключить соглашения с "Роснефтью" и "Лукойлом" на полях ПМЭФ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июня. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) планирует подписать ряд соглашений на площадках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в том числе с ПАО "Сибур-Холдинг", "Роснефтью" и Лукойлом". Об этом во вторник сообщили ТАСС в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"Губернатор Югры Наталья Комарова возглавит делегацию региона на Петербургском международном экономическом форуме. В рамках этого события планируется подписать соглашение с Министерством спорта России, правительством Югры и компанией "Лукойл" по строительству в Когалыме регионального центра спортивной подготовки. Также будут подписаны соглашения с компаниями "Сибур-Холдинг", "Роснефть", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что также планируется подписать соглашения о сотрудничестве с другими субъектами Уральского федерального округа в целях укрепления торгово-экономического, научно-технического и культурного межрегионального сотрудничества. "Так, соглашение о сотрудничестве между Югрой и Курганской областью предусматривает развитие межрегиональной интеграции, укрепление связей в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, услуг, строительства, ЖКХ", - пояснили в департаменте.

По словам собеседника агентства, Комарова в качестве эксперта выступит на нескольких мероприятиях форума. В частности, на сессии "Реализация социальных гарантий: партнерство государства и общества" она представит опыт округа по формированию условий для доступа негосударственных организаций к представлению соцуслуг: Югра одной из первых в РФ активно включилась в процесс передачи права реализации таких услуг негосударственным поставщикам. Так, по итогам 2018 года число граждан, воспользовавшихся услугами таких поставщиков, превысило 174 тыс., что больше в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Кроме того, губернатор Югры выступит экспертом на сессии "Победить мусор: российская реформа и международные практики", где расскажет о региональной специфике перехода на новые условия при утилизации твердых коммунальных отходов. Также на полях ПМЭФ она проведет встречи с представителями МГУ, Всемирного банка и гендиректором компании "Ростелеком" Михаилом Осеевским.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.