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Обвиняемого во взятке экс-главу Миасса освободили из-под домашнего ареста

Станиславу Третьякову изменили мера пресечения на запрет определенных действий

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения обвиняемому во взяточничестве бывшему главе города Миасса Станиславу Третьякову с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщил в среду суд на своем сайте.

Третьяков был помещен под стражу, а позже под домашний арест Центральным районным судом Челябинска после того, как управление СК по Челябинской области возбудило в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По данным следствия, в 2012 году Третьяков, являясь заместителем главы администрации города, получил взятку в более 140 тыс. рублей за выделение земельного участка.

"В Центральном районном суде города Челябинска рассмотрено ходатайство следователя о продлении Третьякову Станиславу Валерьевичу срока содержания под домашним арестом. Следователь и прокурор в судебном заседании ходатайство поддержали. Обвиняемый и защитник возражали... Суд в удовлетворении ходатайства следователя отказал. Третьякову изменена мера пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бывшему чиновнику запрещено находиться на расстоянии ближе 50 метров от администрации Миасского городского округа, посещать и участвовать в мероприятиях, проводимых администрацией, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет.

Третьяков был назначен главой администрации Миасса 24 января 2014 года.

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