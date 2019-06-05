Работы швейцарского художника впервые представили в России на выставке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Выставка "Память времени" художника и фотографа из Швейцарии Бернера Гаро впервые открылась России в екатеринбургской Галерее современного искусства. Экспозиция представляет собой 16 крупноформатных фотографий, сделанных художником в разных странах мира, говорится в сообщении пресс-службы галереи в среду.

"Все представленные снимки Бернара Гаро объединены присутствием на них одного и того же объекта - бумажного свитка с оттиском деревянной стелы, которая изначально была обработана и гравирована художником. Причудливые очертания и неправильные формы оттиска на этом графическом листе напоминают загадочную карту исчезнувшего города", - говорится в сообщении с уточнением, что, бумажный свиток на фотоснимках символизирует представления художника об уязвимости человека перед величественностью природы.

Художник ранее уже приезжал в Екатеринбург, однако его работы в России еще не выставлялись. Экспозиция будет работать до 30 июля включительно.

Бернар Гаро родился в Женеве в 1964 году. Произведения и проекты Гаро были отмечены призами и престижным грантами, в частности он был победителем творческого конкурса города Ньон (1994) и конкурса художественной анимации для станции метро в Лозанне (2006). Дважды лауреат приза Фемс (1999 и 2011), художник посвятил себя живописи и фотографии. В период с 1989 года художник провел более ста выставок в Европе.