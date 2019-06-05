Замглавы югорского города уволился после того, как в его квартире был выявлен бордель

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июня. /ТАСС/. Заместитель главы города Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин, в квартире которого, по данным суда, обнаружили бордель, решил уйти со своего поста, сообщил в среду ТАСС глава Нягани Иван Ямашев.

Ранее местные СМИ сообщили, что в квартире Манухина, которую он сдавал в аренду, в 2018 году полицией был выявлен бордель, а доходы от сдачи квартиры чиновник не указал в своей декларации.

"Манухин на протяжении нескольких лет сдавал квартиру в аренду. Однако доходы от данной деятельности не указал в декларации за 2017 год. Об этом стало известно в ходе служебной проверки, проведенной после озвученной в суде информации. Накануне он написал заявление на отпуск с последующим увольнением. <…> Посчитал, что нельзя на таком месте работать в свете всех данных событий и привлечения его в качестве свидетеля по уголовному делу", - сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, вице-мэр внес данные о доходах за сдачу квартиры в декларацию за 2018 год в последний момент - 28 мая 2019 года. Согласно документу, Манухин владеет квартирой площадью 58,7 кв. метра. В прошлом году он получил доход в размере 3,7 млн рублей. В том числе 275 тыс. рублей от сдачи квартиры в аренду.

В Няганском городском суде ТАСС подтвердили, что Манухин проходил по делу свидетелем, поскольку в его квартире был выявлен факт организации занятий проституцией. "31 мая было рассмотрено уголовное дело по статье об организации проституции (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Женщина [организовавшая в квартире бордель] признана виновной <…> и приговорена к штрафу в 100 тыс. рублей. Манухин проходил по этому делу свидетелем, поскольку в его квартире был выявлен факт организации занятий проституцией", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС пояснили, что осужденная - уроженка Свердловской области. В ноябре 2018 года полицией был выявлен факт вовлечения ею в Нягани к занятию проституцией шести женщин - пяти жительниц Челябинской и Свердловской областей, а также уроженки государства ближнего зарубежья.