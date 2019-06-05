На IT-форуме в ХМАО 10-11 июня представят актуальные способы защиты от интернет-угроз

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июня. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" представит инновационные решения для обеспечения информационной безопасности на XI международном IT-форуме стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ханты-Мансийске. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе регионального филиала компании.

"На демонстрационной площадке "Ростелекома" посетители IT-форума смогут ознакомиться с новыми сервисами и решениями кибербезопасности. В частности, с сервисом по защите корпоративной сети предприятий от вредоносного программного обеспечения, разного рода вторжений, хакерских атак. Также будет представлен сервис по защите электронной почты от спама, фишинга", - сказал собеседник агентства.

По его словам, представители компании также расскажут об актуальных для власти, бизнеса и граждан проблемах защиты автоматизированных систем управления технологическими процессами и вызовах кибербезопасности в условиях цифровой экономики. Гостям форума представят модуль для контроля веб-трафика Dozor Web Proxy.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС.

В 2019 году форум пройдет 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году его посетят не менее 3 тыс. участников. Столько же было в 2018 году, когда на мероприятие приехали представители 55 стран и 43 регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.