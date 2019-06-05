Врио главы Челябинской области подал документы для участия в выборах губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Челябинской области Алексей Текслер в среду подал документы в избирательную комиссию региона на участие в выборах губернатора, которые пройдут 8 сентября 2019 года.

"Хочу подать документы для выдвижения в кандидаты в губернаторы Челябинской области", - сказал Текслер, передав в избирательную комиссию Челябинской области в присутствии журналистов пакет из 16 документов, включая заявление на участие в выборах.

Члены рабочей группы избиркома документы приняли в 14:15 мск. "На текущий момент Алексей Текслер - первый, кто прошел процедуру выдвижения", - сказал ТАСС после принятия документов председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области ранее назначили выборы губернатора на 8 сентября 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано в спецвыпуске газеты "Южноуральская панорама" от 4 июня. В регионе дан старт избирательной кампании.

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. 46-летний Текслер ранее был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

В новость были внесены изменения (14:41 мск) - в третьем абзаце добавлен комментарий представителя избиркома