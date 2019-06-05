Экс-тренера уральской спортивной команды внутренних войск МВД осудили за хищения

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Челябинский гарнизонный суд приговорил бывшего тренера уральской спортивной команды Уральского регионального командования внутренних войск (УрРК ВВ) МВД России полковника Дмитрия Шутова за хищения к семи годам колонии общего режима и штрафу. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено Шутову наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет со штрафом в размере 500 тыс. рублей с лишением почетного звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Суд признал виновным Шутова в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение"). По данным следствия, бывший тренер в составе организованной группы совершил хищение денежных средств в особо крупном размере, общая сумма ущерба составила более 20 млн рублей. "По делу проходили 33 потерпевших, среди которых и олимпийский чемпион, и многочисленные призеры мировых и европейских первенств", - уточнили в пресс-службе.

В суде ТАСС пояснили, что Шутов проходил военную службу в должности начальника военной команды - главного тренера спортивной команды при УрРК ВВ МВД России, выполнял организационно - распорядительные функции. Также суд удовлетворил гражданский иск управления Уральского округа войск Национальной гвардии РФ к экс-тренеру на возмещение ущерба в размере более 2 млн рублей.