Уральские ученые разработали фильтр для жидкостей со сроком службы до 25 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Коллектив специалистов в Екатеринбурге разработал устройство с керамической мембраной для фильтрации жидкостей. Фильтр сможет работать без ремонта до 25 лет, сообщил в среду ТАСС замдиректора центра по работе с предприятиями Уральского федерального университета, кандидат физико-математических наук Александр Черепанов.

"Особенностью нашего решения является то, что мы используем керамические мембраны, которые легко переносят высокие температуры, кислоты, щелочи, растворители. Керамика считается одной из самых тугоплавких компонентов на земле. Стоимость наших мембран на порядок выше обычных, но и служить они будут намного дольше, лет 20-25 без всяких проблем, - сказал Черепанов. - Фильтр универсальный, его можно использовать как на нефтеперерабатывающих, молочных предприятиях, так и на многих других".

По словам директора центра, простые мембраны обычно делают из бумаги, более сложные - из нитей или полимерных мембран, например, из пленок. Высокие температуры могут привести к их деформации, после чего их сложно восстановить.

Как пояснил Черепанов, размер отверстий в мембране находится в диапазоне от трех нанометров и до нескольких микрон, для сравнения - толщина человеческого волоса составляет примерно 70-100 микрон. "Вторая особенность в том, в нашем случае весь поток жидкости движется с большой скоростью вдоль мембраны, лишние компоненты смываются дальше. В классических способах фильтрации все, что не проходит через мембрану, скапливается перед ней, затрудняет поток жидкости. Мембрану приходится часто чистить, регенерировать фильтр", - пояснил ученый.

Он уточнил, что ранее подобную технологию применяли в атомной промышленности. "Мы опирались на опыт этой отрасли. Дорабатывали его для решения наших задач", - подчеркнул Черепанов.