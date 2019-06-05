Монтаж промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге начнется после 25 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Монтажные работы на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге начнутся после 25 июня, сообщили ТАСС в оргкомитете выставки.

"Монтаж выставки начнется после 25 июня. Выставочные площади более чем на 95% проданы и распределены, в том числе среди иностранных компаний. Например, в одном из павильонов развернется выставка предприятий промышленности КНР", - сказали в оргкомитете.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Странами-партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия и Республика Корея. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.