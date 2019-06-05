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В Челябинской области из-за сильного ветра без электричества остались почти 7 тыс. человек

Электроснабжение нарушено в 13 населенных пунктах Аргаяшского муниципального района

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Сильный ветер нарушил электроснабжение в 13 населенных пунктах в Аргаяшском районе Челябинской области, где проживают свыше 6,7 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

"Энергетики "МРСК Урала" оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей Аргаяшского района, прерванное непогодой. Сегодня днем <…> в работе электросетевого комплекса филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" - произошло технологическое нарушение в работе электросетевого оборудования. В результате без электроснабжения частично остались 13 населенных пунктов Аргаяшского муниципального района с общей численностью населения 6746 человек", - сказано в сообщении.

Уточняется, что причиной отключения стал холодный атмосферный фронт c резким похолоданием, обильными осадками, шквалистым ветром до 25 м/с.

По данным компании, сейчас электроснабжение восстанавливают по резервной схеме. Энергетики планируют подключить всех потребителей в течение двух часов.

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РоссияЧелябинская область
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