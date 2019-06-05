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Пять самолетов не смогли сесть в аэропорту Екатеринбурга из-за сложных метеоусловий

Все борты ушли на резервные аэродромы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пять рейсов, которые должны были прибыть в аэропорт "Кольцово" Екатеринбурга, из-за сложных метеоусловий ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

"В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге пять рейсов ушли на запасные аэродромы: рейс U6-2912 из Тбилиси - в Тюмень, U6-2932 из Симферополя, U6-210 из Краснодара, SU-1402 из Москвы и S7-53 из Москвы - в Пермь. Также задерживается вылет рейса FV-5603 в Сочи. С пассажирами работают представители авиакомпании", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что рейс из Тбилиси уже прибыл в Екатеринбург.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, 5 июня наблюдается сильный ветер скоростью до 25 м/с, дождь, возможны грозы.

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