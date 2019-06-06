"Единая Россия" поможет врио главы Челябинской области со сбором подписей на выборы

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Челябинское региональное отделение партии "Единая Россия" будет собирать подписи для регистрации кандидатом на выборах губернатора врио главы области Алексея Текслера, который накануне прошел процедуру выдвижения. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе отделения.

Текслер в среду подал документы в избирательную комиссию региона на участие в выборах губернатора в качестве самовыдвиженца. По данным комиссии, в поддержку самовыдвижения каждый кандидат должен собрать 13169 подписей (0,5 % от числа избирателей по состоянию на 1 июня 2019 года) среди жителей Челябинской области. Также все претенденты проходят семипроцентный муниципальный фильтр, на момент сдачи документов на регистрацию они должны предоставить 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, среди которых от 62 до 65 подписей депутатов из 33 муниципальных районов и городских округов.

"Подтверждаем, что Челябинское региональное отделение партии "Единая Россия" на выборах будет поддерживать Алексея Текслера. Поэтому мы будем собирать подписи для регистрации кандидатом и помогать ему пройти муниципальный фильтр", - сказала собеседница агентства.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области ранее назначили выборы губернатора на 8 сентября 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано в спецвыпуске газеты "Южноуральская панорама" от 4 июня. Публикация постановления о назначении выборов означает официальное начало избирательной кампании.

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. 46-летний Текслер ранее был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.