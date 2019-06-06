В Челябинской области восстановили электроснабжение в 13 населенных пунктах

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Энергетики оперативно восстановили прерванное накануне сильным ветром электроснабжение в 13 населенных пунктах в Аргаяшском районе Челябинской области, где проживают свыше 6,7 тыс. человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго".

В среду холодный атмосферный фронт c резким похолоданием, обильными осадками, шквалистым ветром до 25 м/ с стал причиной технологического нарушения в работе электросетевого оборудования. В результате без электроснабжения частично остались 13 населенных пунктов Аргаяшского муниципального района с общей численностью населения 6746 человек.

"Электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено вчера вечером", - сказали в пресс-службе.