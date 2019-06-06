Трех пропавших школьников в Свердловской области нашли живыми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Трое пропавших подростков, которые ушли из дома несколько дней назад в городе Реж в Свердловской области, найдены живыми в Екатеринбурге. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что к их поискам было привлечено 135 человек, сообщения о пропаже поступили утром 3 июня.

"История, к счастью, закончилась благополучно. Сегодня утром сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области в столице Среднего Урала на улице Союзная обнаружили трех подростков живыми и здоровыми. Сейчас их доставили в полицию, их опрашивают", - сказал он.

Горелых добавил, что идея уйти из дома возникла у детей спонтанно, когда они пошли гулять. "Затем придумали план уехать в Екатеринбург и ознакомиться с его достопримечательностями. Первую ночь они провели в своем городе под трубой теплотрассы, чтобы не замерзнуть. Потом на попутной машине прибыли в Екатеринбург, ходили по торговым центрам, ночевали в подъездах жилых домов, попрошайничали, пока их сыщики уголовного розыска не нашли по приметам", - отметил он.

По словам Горелых, в ближайшее время подростков направят на освидетельствование врачам. "К счастью, ни в какие криминальные истории они не угодили. Отмечу, что это их восьмое по счету приключение с благополучным финалом, то есть они уже восемь раз отправлялись путешествовать. По итогам начавшейся проверки представителями МВД принято обоснованное процессуальное решение", - пояснил он.