На Челябинском цинковом заводе объяснили выброс пара технологической процедурой

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты Челябинского цинкового завода в четверг ночью завершили процесс установки нового теплообменника, предполагающий сброс излишков водяного пара. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях были опубликованы фотографии Свердловского тракта, окутанного туманом, источником которого стала одна из труб Челябинского цинкового завода.

"В сернокислотном цехе, а именно этот цех находится рядом со Свердловским трактом, устанавливали новый теплообменник, для очистки теплообменника прибегают к пропариванию. <…> Для этого в теплообменник поступает струя пара из заводской паровой системы. <…> При этом проводился сброс излишков водяного пара, и именно их и видно на фотографиях. Ничего опасного в этом процессе нет, мы отправили нашу передвижную лабораторию, которая замерила концентрацию вредных веществ по всему периметру завода, превышений не выявлено", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также пригласили независимые лаборатории провести замеры.

"Чтобы убедится в отсутствии превышений концентрации вредных веществ в воздухе", - пояснили на заводе.

Производственные мощности Челябинского цинкового завода, который входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК), позволяют ежегодно выпускать 200 тыс. тонн цинка и сплавов на его основе, предприятие в прошлом году завершило масштабную модернизацию производства за 3,5 млрд рублей.