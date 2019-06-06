Команды из 10 стран сразятся в Dota-2 и World of Tanks на турнире в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Международный турнир по компьютерному спорту Ugra Open примет 135 участников из 10 стран мира. Мероприятие пройдет в Ханты-Мансийске 8-9 июня в рамках XI международного IT-форума стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в четверг ТАСС в департаменте информационных технологий и цифрового развития.

Турнир Ugra Open представлен двумя наиболее популярными дисциплинами: Dota-2 и World of Tanks. После онлайн-отсева в финальный этап выйдут 16 команд - восемь в Dota-2 и восемь в World of Tanks. Они и выявят победителей в очном соревновании в Ханты-Мансийске 8-9 июня. В каждой команде будет по пять человек от 18 лет и старше, а также по желанию участников - менеджер и два запасных игрока.

"Всего на турнир заявилось 27 команд в состав которых вошли 135 участников. Они представляют 10 стран - Экваториальная Гвинея, Мали, Камерун, Кыргызстан, Украина, Марокко, Кот-д"Ивуар, Йемен, Туркменистан и Россия", - сказал собеседник агентства.

Общий призовой фонд составит 750 тыс. рублей. Из них по 200 тыс. рублей получат победители, по 100 тыс. рублей - занявшие второе место, и по 50 тыс. рублей - третье. Еще 50 тыс. получит самый ценный игрок турнира по Dota-2.

Dota-2 - компьютерная игра, в которой в каждом матче участвуют две команды по пять человек, управляющих персонажами с различными наборами способностей. Одна из них играет за светлую сторону, другая - за темную. Для победы необходимо уничтожить особый объект - "крепость", располагающийся на базе противника. World of Tanks - массовая многопользовательская онлайн-игра, посвященная танкам середины прошлого века.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года, с 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. В 2019 году форум пройдет 10-11 июня, основная тема - "Цифровизация как импульс к развитию сотрудничества стран БРИКС и ШОС". Организаторы ожидают, что в 2019 году его посетят не менее 3 тыс. участников. Столько же было в 2018 году, когда на мероприятие приехали представители 55 стран и 43 регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.