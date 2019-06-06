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Под Челябинском участковый полиции застрелил мужчину, напавшего на него с ножом

В региональном главке МВД отметили, что правомерность применения оружия полицейским будут оценивать следователи СК

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Участковый в Сосновском районе Челябинской области применил табельное оружие против мужчины, напавшего на него с ножом, в результате чего тот скончался, сообщило в четверг ГУ МВД по региону.

"В ночь на 6 июня участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Сосновскому району выехал в поселок Шимаковка после поступившего сообщения о семейном скандале. На месте происшествия был обнаружен труп хозяйки 1959 года рождения. Ее сын 1983 года рождения, вооруженный ножом, совершил нападение на прибывшего полицейского. Учитывая агрессивное поведение нападавшего и тяжесть совершенного им преступления, участковый вынужден был применить табельное оружие, в результате нападавший скончался", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что правомерность применения оружия сотрудником полиции будут оценивать следователи СК.

Пресс-служба регионального управления СК также сообщила, что по факту убийства женщины возбуждено уголовное дело.

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