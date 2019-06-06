Прокуратура проверит администрацию Нягани, где в квартире вице-мэра обнаружили бордель

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июня. /ТАСС/. Прокуратура организовала антикоррупционную проверку в администрации города Нягани (ХМАО - Югра), где вице-мэр Виктор Манухин сдавал квартиру женщине, которая устроила там бордель, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Основанием для проведения проверки послужили сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела, из которых следует, что заместитель главы Нягани скрывал доход, полученный от аренды квартиры", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации города, отвечающих за анализ сведений о доходах, а также соблюдению антикоррупционных ограничений другими муниципальными служащими органа власти.

Как сообщалось ранее, Манухин проходил свидетелем по уголовному делу об организации занятия проституцией. Вице-мэр сдавал квартиру женщине, которая организовала там бордель. В конце мая суд признал ее виновной и оштрафовал. Позже выяснилось, что Манухин не декларировал доходы от аренды квартиры.

Как накануне сообщил ТАСС глава Нягани Иван Ямашев, Манухин написал заявление на отпуск с последующим увольнением.