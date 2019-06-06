Еще один кандидат подал документы для выдвижения на выборы главы Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июня. /ТАСС/. Рабочая группа избирательной комиссии Челябинской области приняла документы для участия в выборах губернатора у самовыдвиженца Андрея Аюпова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комиссии.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области ранее назначили выборы губернатора на 8 сентября 2019 года. В регионе дан старт избирательной кампании. Первым прошедшим процедуру выдвижения стал врио главы региона Алексей Текслер, он подал документы в среду.

"Андрей Аюпов выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. Он стал вторым претендентом на выборах губернатора Челябинской области", - сказали в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера. 46-летний Текслер ранее был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.