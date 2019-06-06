С балкона Оперного театра в Екатеринбурге впервые прозвучат арии из оперы "Пиковая дама"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Арии из оперы "Пиковая дама" впервые прозвучат с балкона Оперного театра в Екатеринбурге в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина 6 июня. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного музея писателей Урала в четверг.

"С балкона Оперного театра, выходящего на главный проспект Екатеринбурга, солисты театра на протяжении получаса будут исполнять арии из оперы "Пиковая дама". Такое мероприятие проходит в Екатеринбурге впервые в честь юбилея", - сказали в пресс-службе. Кроме того, в четырех театрах города пройдут спектакли по мотивам произведений Пушкина.

"В праздновании дня рождения задействованы "Коляда-театр", театр "Урал. Опера. Балет", Камерный театр и ТЮЗ. Кроме того, студенты филологического факультета УРФУ прочтут письма Пушкина", - добавили в пресс-службе.

Вечером возле памятника Пушкину в Литературном квартале состоится акция открытый микрофон для почитателей поэта. У горожан будет возможность прочитать стихотворения и отрывки из его произведений.