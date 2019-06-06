Южная Корея вложит $100 млн в строительство деревообрабатывающего завода на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) заключила соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по строительству завода на территории опережающего развития в Краснотурьинске (Свердловская область) с южнокорейским деревообрабатывающим предприятием Birch Holdings, сообщил в четверг журналистам департамент информационной политики региона.

"Компания планирует инвестировать в территорию опережающего развития в Краснотурьинске более $100 миллионов. <…> Проект предусматривает строительство завода полного цикла по комплексной безотходной переработке древесины на территории индустриального парка "Богословский" в Краснотурьинске. Birch Holdings будет производить в Свердловской области березовую фанеру, древесно-стружечные плиты (ДСП) и пиломатериалы. Годовой объем продукции, планируемой к выпуску, достигнет 240 тыс. кубометров. Запуск предприятия запланирован на 2021 год", - уточнили в департаменте.

Южная Корея - стратегический партнер Свердловской области, развитию двусторонних отношений поспособствовало участие страны в международной выставке ИННОПРОМ-2018, подчеркнули в департаменте.

"Необходимо отметить более чем двукратный рост экспорта продуктов деревообработки из Свердловской области в Южную Корею в 2018 году. <…> Запуск предприятия позволит создать 500 новых высокопроизводительных рабочих мест, что соответствует задачам национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", - приводит департамент слова министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 г. против 1,4% в 2018 году.