"Русская медная компания" построит ТРЦ в челябинском Карабаше за 240 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. "Русская медная компания" планирует в 2019 году построить торгово-развлекательный центр (ТРЦ) в челябинском городе Карабаше, где работает предприятие компании "Карабашмедь". Однако компания не рассматривает это как бизнес-проект, сообщила в четверг ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-президент компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.

"Мы строим ТРЦ в Карабаше. Житель любого крупного города может прийти в ТЦ в выходные с семьей, купить продукты, одежду, сходить в кино, дети могут поиграть на аттракционах. К сожалению, жители малых городов этого не могут себе позволить, и мы должны приложить максимальные усилия для приближения соцкультбыта в небольших городах к уровню столицы региона", - сказала Шабарова.

Как уточнил ТАСС директор департамента по связям с общественностью РМК Дмитрий Федечкин, ТРЦ будет построен до конца 2019 года. Инвестиции в строительство объекта составят 240 млн рублей. В торгово-развлекательном центре разместятся магазины, в том числе сетевых компаний, будут предусмотрены коммерческие площади для местных предпринимателей, запланированы многофункциональный центр, кино- и концертный залы, зона кафе и детская игровая зона.

По данным Федечкина, строительство ТРЦ ведется в соответствии с подписанным властями региона, города и РМК соглашением "О стратегическом развитии Карабашского городского округа до 2021 года". Сторонами разработана программа развития, включающая в себя проекты по формированию комфортной среды, по совершенствованию инфраструктуры и поддержке культуры и массового спорта.

Всего, по словам Шабаровой, РМК реализует больше 1 тыс. проектов в социальной сфере в городах присутствия. Компания финансирует строительство спортивных центров, модернизацию инфраструктуры, взаимодействует с колледжами и вузами в плане образовательных программ. Всего в 2018 году компания потратила 2,1 млрд рублей на социальную сферу.

О Карабаше

Карабаш - моногород в Челябинской области, население составляет более 11 тыс. человек. В городе расположено одно из старейших медеплавильных предприятий региона - завод "Карабашмедь", который в 2004 году вошел в состав РМК. В конце 1980-х годов из-за тяжелой экологической ситуации работа завода была прекращена. Производство черновой меди возобновилось в Карабаше в 1998 году.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.