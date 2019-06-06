УрФУ проведет в Монголии форум о победе советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Российская и монгольская ассоциации выпускников Уральского федерального университета в сентябре проведут форум, посвященный 80-летию победы советских и монгольских войск над японской армией на реке Халхин-Гол. Форум пройдет в столице Монголии Улан-Батор, сообщили в четверг в пресс-службе университета.

"Со 2 по 4 сентября 2019 года в Улан-Батор (Монголия) пройдет форум выпускников советских и российских вузов и молодежи, посвященный 80-летию победы советских и монгольских войск над японской Квантунской армией на реке Халхин-Гол. Проект реализует фонд содействия реализации проектов УрФУ и выпускников УрФУ, партнерами выступают ассоциация выпускников УрФУ и монгольская ассоциация выпускников УрФУ", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, форум направлен на сохранение исторической памяти и продвижение российского образования. Организаторы проведут круглые столы о историческом значении события, подготовку тематической книги и фильма, акцию "Исторический диктант".

"Тематика форума - совместная победа стран над общим врагом 80 лет назад, которая позволяет эффективно выстраивать дальнейшие взаимоотношения на основе общего героического прошлого, воспитывать подрастающее поколение на примерах дружбы, самопожертвования во имя других народов. Все это было продемонстрировано во время битвы на реке Халхин-Гол", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта Елены Осипчуковой.

По предварительным подсчетам организаторов, участвовать в форуме будет более тысячи человек. Форум поддержан администрацией Президента Монголии, Уральским федеральным университетом, монгольской ассоциацией выпускников УрФУ, Российским центром науки и культуры в Улан-Баторе, монгольской ассоциацией выпускников советских и российских вузов и рядом других авторитетных организаций и выпускников.