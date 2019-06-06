"Транснефть" будет развивать инновационную деятельность на Ямале

ТАСС, 6 июня. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа и "Транснефть" договорились о развитии инновационной деятельности, строительстве инфраструктуры, а также реализации социальных проектов на территории региона. Соответствующее соглашение было подписано в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается на сайте правительства ЯНАО.

"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев подписали соглашение о сотрудничестве. <…> Подписанное соглашение с ПАО "Транснефть" касается строительства инфраструктуры, обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов на территории округа, обеспечения технического перевооружения на объектах, развития инновационной деятельности, а также реализации социальных проектов", - говорится в сообщении.

По словам Артюхова, введенный "Транснефтью" в 2016 году нефтепровод "Заполярье - Пурпе" позволил существенно нарастить добычу на Ямале. "Это формирует доходы бюджетов всех уровней, в том числе федерального. Кроме того, компания является нашим надежным партнером в реализации социальных проектов и создании комфортных условий для жизни ямальцев", - приводятся его слова в сообщении. Отмечается, что в ямальских населенных пунктах трудится около 1,5 тыс. сотрудников компании.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.