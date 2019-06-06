Человеческий фактор стал причиной почти 100% природных пожаров в Курганской области в мае

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Причиной большинства природных пожаров, которые бушевали в мае в Курганской области, стал человеческий фактор. Об этом сообщил врио губернатора региона Вадим Шумков в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ситуация с пожарами в Курганской области обострилась в майские праздники, в том числе из-за установившейся в регионе аномальной жары и сильном порывистом ветре. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах области был объявлен режим ЧС.

"Мы посмотрели статистику по тем случаям, которые случились [в мае], и 98% возгораний, перешедших в категорию пожаров было по вине граждан. Страшные цифры", - сказал Шумков.

Врио главы региона отметил, что сложившаяся ситуация продемонстрировала деградацию системы реагирования в регионе. "Не хочется на себя натягивать мантию героя, но приходилось самому руководить оперативными действиями, потому что пришлось убедиться, что многие звенья либо отсутствуют, либо они провалены", - пояснил Шумков.

На данный момент в Курганской области действует особый противопожарный режим и запрет для граждан на посещение лесов.