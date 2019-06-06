Ущерб жителям Курганской области от природных пожаров превысил 11 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Прямой ущерб жителей Курганской области, чье имущество пострадало в природных пожарах в мае, превысил 11 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора региона Вадим Шумков в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ситуация с пожарами в Курганской области обострилась в майские праздники, в том числе из-за установившейся в регионе аномальной жары и сильного порывистого ветра. В результате одна женщина погибла, несколько человек пострадали. В Кургане и пяти районах области был объявлен режим ЧС. Сообщалось, что от огня пострадало более 80 зданий.

"Прямой ущерб тех, у кого сгорело имущество, - порядка 11,5 млн рублей. Около 6 млн рублей - это наши затраты по горючему по МЧС, я полагаю, что 12-15 млн рублей, по ориентировочным оценкам, составят потери бюджета и арендаторов на отвлечение сил и средств. Суммы для нас, [региона], колоссальные", - сказал Шумков.

Собеседник агентства уточнил, что все пострадавшие получили компенсации из регионального бюджета.

Врио главы региона добавил, что оценка ущерба, нанесенного лесному фонду, продолжается. "Калькуляция будет выстроена только после того, как завершится обследование деревьев - какие из них погибли, какие нет. Но уже можно сказать, что с учетом того, что пожар действовал на территории больше 16 га, - ущерб огромный", - пояснил Шумков.

На данный момент в Курганской области действует особый противопожарный режим и запрет для граждан на посещение лесов.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.