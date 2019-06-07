В Югре задержали группу похитителей нефтепродуктов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с региональным управлением ФСБ по Тюменской области задержали трех мужчин, причастных к хищению газового конденсата на месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального управления МВД.

По данным полиции, несколько мужчин попытались при помощи "КамАЗа" с автоцистерной и приспособлений для перекачки похитить технологическую жидкость из конденсатосборников, расположенных на лицензионных участках нескольких месторождений в Нижневартовском районе ХМАО. В результате нефтяной компании был причинен ущерб на сумму не менее 250 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). В отношении двоих мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, третий фигурант дела заключен под стражу.

Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к данному преступлению.