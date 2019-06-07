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Самолет SSJ-100 Екатеринбург - Новый Уренгой задержан на пять часов из-за неисправности

Вылет назначен на 11:30 мск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Ямал" Sukhoi Superjet 100, который должен был следовать из Екатеринбурга в Новый Уренгой с промежуточной посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово более чем на пять часов, следует из онлайн-табло аэропорта.

В расписании аэропорта указано, что самолет должен был вылететь из Кольцово в 6:25 мск. Однако сейчас его вылет назначен на 11:30 мск.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, самолет задержан из-за технической неисправности.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы по городам России и в другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.

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