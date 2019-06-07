В Сургуте полицейские обнаружили более 43 тыс. бутылок поддельного алкоголя

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полицейские обнаружили в Сургуте более 43 тыс. бутылок поддельного алкоголя на общую сумму почти 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии [в Сургуте] выявлены складские помещения, где находилось более 43 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции на общую сумму около 10 млн рублей. Также установлены магазины, в которые поставлялась данная продукция для дальнейшей реализации", - сказала она.

По словам Ирины Волк, в отношении директора и двух работников склада возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ").