Группа ЧТПЗ модернизирует газоочистное оборудование на челябинском заводе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Группа ЧТПЗ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала с соглашение о взаимодействии в рамках нацпроекта "Экология" с Минприроды РФ, правительством Челябинской области и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Согласно документу, группа проведет модернизацию системы газоочистки на Челябинском трубопрокатном заводе, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе группы.

"На форуме подписано соглашение о выполнении комплексного плана мероприятий по снижению выбросов в атмосферный воздух между Челябинским трубопрокатным заводом, который входит в группу ЧТПЗ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и правительством Челябинской области. Одной из приоритетных задач соглашения станет установка и реконструкция газоочистного оборудования с применением наилучших доступных технологий по улавливанию и очистке взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что всего в 2019 году инвестиции группы в природоохранные мероприятия составят около 880 млн рублей. Особенно пристальное внимание в ближайшие годы компания будет уделять программам в сфере водопользования. До 2020 года на челябинском заводе группы будет реализован первый этап проекта стоимостью более 440 млн рублей: строительство очистных сооружений кислых стоков.

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России и объединяет предприятия и компании черной металлургии. По итогам 2018 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.