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Чиновники в Сургуте сэкономят 7 млн рублей, питаясь школьными обедами

Сотрудники администрации города перейдут на питание обедами, приготовленными местным комбинатом школьного питания, с 1 июля
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© Донат Сорокин/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники администрации Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) с 1 июля перейдут на питание обедами, приготовленными местным комбинатом школьного питания. Это позволит сэкономить 7 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте городской администрации.

Ранее сообщалось, что общественная организация "Большая семья" в Сургуте в своей группе в соцсети "ВКонтакте" создала альбом, в котором публикуются фотографии школьных обедов, сделанные родителями в разных образовательных учреждениях города. На такой шаг общественники пошли после посещения комбината школьного питания, где им показали порции, отличавшиеся от реальных в школьных столовых. В частности, они были больше и разнообразнее, чем в столовой.

"С 1 июля чиновников начнет кормить Комбинат школьного питания, что позволит сэкономить 7 млн рублей. <…> Соответствующий контракт по результатам проведенного конкурса уже подписан", - говорится в сообщении.

Данный шаг, также позволит контролировать качество питания в школах, поскольку меню сотрудников администрации и детей будет полностью одинаковым, уточняют в ведомстве.

Ранее родители неоднократно высказывали претензии к качеству школьного питания в Сургуте. Например, что порции неполные или холодные.

Экономия средств возникнет, поскольку все издержки по содержанию столовых, выплате зарплаты персоналу, закупке сырья и оборудования будет нести предприятие. Ранее за организацию обедов чиновников отвечал персонал хозяйственно-эксплуатационного управления администрации.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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