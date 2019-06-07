Первый в Югре мотопатруль заступил на дежурство в Сургуте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) первыми в регионе начали использовать мотоциклы для патрулирования улиц города. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального управления МВД.

"Данная спецтехника и экипировка полицейских соответствует всем необходимым требованиям. Кроме того, появление такого специфического патруля связано с ежегодным увеличением мототранспорта в городе, это первый в округе патруль мотоциклистов", - приводятся в сообщении слова врио начальника управления МВД по Сургуту Владимира Бабушкина.

Мотоциклы оборудованы специальными световыми и звуковыми сигналами. Сотрудники, которые будут нести службу на новой технике, прошли специальную подготовку. Они будут пресекать правонарушения как мотоциклистов, так и других участников дорожного движения.

В свою очередь начальник ОГИБДД по Сургуту Михаил Чеурин отметил, что одним из главных плюсов новой техники является мобильность и скорость реагирования на происходящее на дорогах.