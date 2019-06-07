В Екатеринбурге вручили первую премию в области литературной критики "Неистовый Виссарион"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Вручение премии в сфере литературной критики "Неистовый Виссарион", учрежденной в 2019 году, состоялось в пятницу в библиотеке им. В. Г. Белинского на Уральском культурном форуме в Екатеринбурге. Первым лауреатом стала московский критик Ольга Балла, которая получила премию 70 тыс. рублей.

"На конкурс я прислала 18 текстов, написанных за последний год. Литературная критика мне была интересна с детства, я всегда интересовалась тем, как устроена литература и почему она воздействует на человека", - сказала критик.

Всего на конкурс поступило более 100 заявок от литературных критиков из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Воронежа, Благовещенска, Саратова, Казани, Челябинска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Вологды, Тольятти, Чебоксар и из поселка Вулканный на Камчатке.

"Такие премии нужны для того, чтобы отметить людей, чей вклад в литературу по-настоящему значим. Для критиков вообще нет специальной премии. Сейчас в основном награждают прозаиков, поэтов, драматургов, а критиков - нет", - сказал член жюри конкурса критик Роман Сенчин.

Премия "Неистовый Виссарион", названная в честь русского литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского, учреждена в 2019 году. Она присуждается живущим в России авторам за достижения и активность в области литературной критики.

Уральский культурный форум, созданный для определения перспектив развития социально-культурной сферы в регионах, впервые проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июня. Участниками мероприятия стали более 2,8 тыс. человек, всего на форуме работает 11 секций различных направлений. Учредителем выступает полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Запланировано порядка 200 мероприятий, среди которых музыкальные концерты, лекции и пленарные заседания.