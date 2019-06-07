В Югре появится новый региональный центр спортивной подготовки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, министр спорта России Павел Колобков и президент нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о создании социально-спортивной инфраструктуры на территории Югры. Об этом журналистам сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

"Реализация документа позволит возвести к 2021 году на территории Когалыма региональный центр спортивной подготовки", - говорится в сообщении без указания точных сумм.

Окружное правительство подготовит земельный участок для строительства объекта и дальнейшее его принятие в собственность. Компания "Лукойл" взяла на себя обязательства по финансированию строительства объекта и дальнейшую его передачу округу.

Глава Югры отметила, что в новом центре будет вестись подготовка спортсменов по самым различным направлениям и дисциплинам. "Это будет многофункциональный центр, который под одной крышей объединит все процессы спортивной подготовки. Реализуемый проект имеет большое значение еще и потому, что услугами учреждения смогут пользоваться югорчане всех возрастных категорий, а сам центр станет местом подготовки спортсменов в национальные команды", - приводятся в сообщении слова Комаровой.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.