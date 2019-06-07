УрФУ проведет в Монголии первый фестиваль русского языка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) проведет в Улан-Баторе летом 2019 года для популяризация русского языка среди монгольских школьников и студентов первый лингвистический фестиваль "Кириллица-фест". Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе университета.

"С 23 июня по 13 июля в Улан-Баторе пройдет лингвистический фестиваль для студентов и школьников, желающих глубже изучить русский язык. Это позволит им в дальнейшем продолжить обучение в России", - говорится в сообщении.

Организаторами фестиваля выступают УрФУ и Свердловский региональный фонд поддержки молодежных инициатив, получившие на эти цели поддержку Фонда президентских грантов.

В ходе подготовки участников к фестивалю университет провел онлайн-курсы русского языка. "Погружение в русский язык пройдет через песни, танцы, кухню, викторины, конкурсы, мастер-классы, театр, кино, ведение видеоблогов, спорт", - рассказали в пресс-службе.

Фестиваль будет базироваться сразу на трех площадках - Монгольского государственного университета образования, Монгольского университета науки и технологий и Монгольского государственного университета.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работают 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.