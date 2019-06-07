Полиция в Тюмени задержала хранившего дома боеприпасы студента

ТАСС, 7 июня. Сотрудники полиции задержали студента Тюменского государственного университета (ТюмГУ), который хранил дома боеприпасы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой регионального управления МВД.

По данным местных СМИ, молодой человек угрожал студентам и обещал устроить стрельбу в вузе.

"В Тюмени сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан местный житель 1998 года рождения. В ходе проводимых оперативных мероприятий по его месту жительства обнаружены боеприпасы (патроны). В отношении данного лица органами дознания возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе ТюмГУ отметили журналистам, что "при первых сигналах о возможных противоправных действиях студента были проинформированы правоохранительных органы". Молодой человек два месяца назад перевелся из Тюменского индустриального университета и учился по направлению "Технология транспортных процессов", однако был отчислен 5 июня за неуспеваемость.

"Практически сразу сокурсники заметили за студентом-новичком признаки неадекватного поведения, которое становилось все более заметно и проявлялось в депрессивных высказываниях, нерегулярном посещении занятий и, как результат, слабой успеваемости", - отметили в университете.