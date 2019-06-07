Археологи из Екатеринбурга изучат жилище бронзового века в городе из эпоса южных хантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Археологи Уральского федерального университета (УрФУ) и Уральского отделения РАН в августе в ходе экспедиции в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру планируют изучить дома южных хантов из бронзового века. Об этом сообщил в пятницу ТАСС ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, заведующий кафедрой археологии и этнологии УрФУ Сергей Кокшаров.

"Мы выезжаем с 1 по 21 августа за 70 км от города Нягань. Будем находиться рядом со средневековым городищем, оно известно по эпосу южных хантов как городок Эмдер - средневековая крепость. Работаем мы рядом с ним, изучаем более ранние поселения каменного и бронзового веков. Изучать планируем укрепленное жилище бронзового века, остатки его стены, укрепляющий ров и все, что примыкает к нему с напольной стороны", - сказал Кокшаров.

Как отметил собеседник агентства, ранее в этом поселении специалисты обнаружили одну из самых северных литейных мастерских бронзового века. "Найдены архаичные литейные формы, которые указывают на связи с Уралом. Это говорит о том, что люди, которые жили здесь, поддерживали связь с Уралом испокон веков", - добавил он.

В Эмдере жили рыболовы и охотники, традиционный уклад жизни которых практически не менялся, сказал Кокшаров. Некоторые технологии литья, разработанные на Южном Урале, воспринимались на севере Сибири.

"С нами едут студенты, преподаватели Уральского федерального университета, специалисты Института истории и археологии УрО РАН. С нами едет наш коллега, кандидат физико-математических наук Алексей Малыгин. Математик в поле всегда полезен, он хорошо считает и безошибочно разбивает раскопы на квадраты. На пересеченной местности чаще получаются ромбы, а не квадраты", - добавил ученый.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем работают 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник проекта "5-100", призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.