Антипинский НПЗ планирует договориться о снижении тарифов на прокачку нефти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Собственники Антипинского нефтеперабатывающего завода (НПЗ) планируют провести переговоры для снижения тарифов на услуги по транспортировке нефти. Это поможет в повышении рентабельности производства, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Тюменской области Александр Моор.

В мае Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве. Сумма требований по делу - 346,4 млрд рублей

"Реструктуризация долгов, которые скопились - это долгая и кропотливая история, с которой Сбербанк, как профессионал, будет заниматься <…> Там есть несколько моментов, которые требуют урегулирования на федеральном уровне, они связаны с тарифами, возвратным акцизом. Тарифы на прокачку нефти заключены по высоким тарифам. Требуются переговоры и требуются решения, чтобы снизить текущие затраты и повысить рентабельность производства, чтобы ускорить процесс возврата долгов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что компания "Сокар Энергоресурс" - совместное предприятие Сбербанка и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR, ГНКАР) - приобрела 80% акций Антипинского НПЗ, находящегося в состоянии банкротства. Совместное предприятие получило контроль над заводом и месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ.

В течение 2018 года, особенно в декабре, поставки нефти на Антипинский и Марийский НПЗ группы "Новый поток" неоднократно приостанавливались в связи с отсутствием маршрутных поручений. В середине декабря компания сообщала, что поставки нефти на Антипинский НПЗ группы и находящийся под управлением Афипский НПЗ полностью возобновлены 13-14 декабря после завершения оформления Сбербанком кредитных линий заводам. Общий объем предоставленных банком кредитных средств тогда составил 29 млрд рублей. 16 мая "Транснефть" полностью прекратила поставки нефти на завод.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.